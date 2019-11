Alien Isolation per Nintendo Switch uscirà a dicembre

Feral Interactive ha annunciato che Alien Isolation per Nintendo Switch uscirà prima della fine dell'anno e più precisamente il prossimo 5 dicembre, giusto in tempo per le festività natalizie.

Alien Isolation, pubblicato da SEGA e sviluppato da Creative Assembly (team noto per la serie Total War) è uscito all'inizio del 2014 su PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PS4, purtroppo il progetto non ha riscosso il successo commerciale sperato, da qui la mancata realizzazione di un sequel in tutti questi anni.

La versione per Nintendo Switch supporta il Rumble HD e il giroscopio per i controlli, inoltre include tutti i sette DLC pubblicati per il gioco originale, tra cui la missione extra Unica Superstite con protagonista Ellen Ripley. Si tratta insomma di una buona occasione per recuperare su Switch un classico del genere horror, un titolo apprezzato dalla stampa e da tutti coloro che lo hanno provato, ma che non è purtroppo riuscito a distinguersi a livello commerciale, con non poco rammarico da parte degli appassionati della serie Alien.