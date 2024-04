Alien Resurrection: il classico per PS1 aveva un incredibile cheat segreto

Il mondo dei videogiochi conserva numerosi misteri: molti videogiochi famosissimi hanno segreti nascosti mai scoperti, e tanti altri presentano dei contenuti in-game in attesa di essere rivelati al mondo intero. Però, negli scorsi mesi vi è stato un segreto molto interessante che è apparso in rete: parliamo del cheat code di Alien Resurrection.

Il classico dell'epoca PlayStation 1 sviluppato da Argonaut Games e giunto sul mercato nell'ottobre del 2000 è stato da poco al centro di una rivelazione incredibile: Martin Piper, ex sviluppatore del suddetto team, ha reso pubblica l'esistenza di un codice in Alien Resurrection che permette di eseguire copie di backup dei giochi su disco. "Ho pensato che fosse passato così tanto tempo che non volevo invecchiare e morire senza essermi liberato di questo tipo di segreti", ha spiegato Piper.

Come dichiarato a seguito della divulgazione di tale cheat code segreto tramite il video dell'account YouTube Modern Vintage Gamer, questo exploit nasce da un iniziale bisogno di sviluppare il titolo su più dischi: in poche parole, il codice è il risultato di test compiuti dagli sviluppatori di Alien Resurrection. Non essendo stata rimossa la possibilità per gli utenti di usarlo, la diffusione del cheat tramite video su YouTube ha "aperto il vaso di Pandora": attraverso pochi semplici passaggi è possibile accedere ad una schermata che permette di avviare dischi di backup senza chip mod aggiuntivi o soft mod. In allegato alla notizia trovate il rimando al video completo pubblicato circa 4 mesi fa da Modern Vintage Gamer. Cosa ne pensate di questo nuovo segreto nascosto in un videogioco?

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su