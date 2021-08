Alien sorpassa e doppia Mario Kart 8: Fireteam Elite è il più venduto nella classifica UK

In attesa di scoprire quando gli appassionati potranno avere i primi dettagli su Mario Kart 9, l'apprezzatissimo Mario Kart 8: Deluxe non vede ancora rallentare la propria performance commerciale.

Il racing game di casa Nintendo, a distanza di anni dal debutto, occupa infatti ancora le prime posizioni delle classifiche, con l'ultima Top 10 settimanale britannica che lo premia addirittura con una medaglia d'argento. A superare sul podio l'esclusiva Nintendo Switch è solamente Aliens: Fireteam Elite, il nuovo shooter dedicato all'immaginario dello Xenomorfo. La produzione Focus Home Interactive ha infatti conquistato la vetta nei dati di vendita legati al mercato retail in UK. Sul terzo gradino del podio, inossidabile, persiste il mondo a cubetti di Minecraft.

Di seguito, la Top 10 britannica integrale:

Aliens: Fireteam Elite Mario Kart 8: Deluxe Minecraft Grand Theft Auto 5 Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Marvel's Avengers Ghost of Tsushima: Director's Cut The Last of Us: Part 2

Nonostante un'accoglienza non troppo entusiasta da parte della critica, Aliens: Fireteam Elite ha ottenuto la prima posizione, con il doppio delle copie vendute da Mario Kart 8: Deluxe. Il 42% delle vendite totalizzate dallo shooter coinvolgono la versione PlayStation 5, mentre Xbox Series X|S e PS4 contano rispettivamente per il 31% e il 27%. Per tutti i dettagli sullo sparatutto cooperativo, vi rimandiamo alla video recensione di Aliens: Fireteam Elite disponibile sulle pagine di Everyeye.