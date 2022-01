Alien Worlds: un gioco gratis online su Blockchain WAX

Sullo sfondo dei record di Decentraland e dei sorprendenti teaser Unreal Engine 5 di Star Atlas assistiamo con curiosità all'apertura di Alien Worlds, un nuovo Metaverso sci-fi che sfrutta le ultime tecnologie delle blockchain per trasformare i giocatori in minatori spaziali di NFT e criptovalute.

L'esperienza ludica promessa da Alien Worlds si rifà alla tradizione degli strategici spaziali basati sul commercio di risorse e manufatti extraterrestri. Nel ruolo di un broker galattico, il compito dei giocatori è quello di lanciarsi in un'attività imprenditoriale su scala cosmica, con scambi da effettuare in valuta virtuale Trilium per stipulare accordi di estrazione mineraria sempre più vantaggiosi.

Servendosi di una flotta di astronavi da esplorazione, gli utenti possono così appoggiarsi alle blockchain per far fruttare i propri investimenti e accrescere il giro d'affari (sia virtuale che "reale") attraverso dei pacchetti di risorse e delle tecnologie aliene da rivendere liberamente come NFT. Gli sviluppatori definiscono Alien Worlds "un Metaverso decentralizzato collegato a Ethereum, WAX e Binance Smart Chain," il gioco è basato su WAX con supporto per BSC (Binance Smart Chain) e Ethereum.

Il sistema di interscambio decentralizzato si lega anche a un mercato di potenziamenti, moduli per ampliare le attività di mining e data pack virtuali da sfruttare per piegare ai propri interessi le decisioni prese dai singoli governatori delle colonie extramondo sparse per la galassia. Se siete incuriositi dalla formula ludica (ed economica) scelta, sul sito di Alien Worlds trovate la roadmap che mette in evidenza le prossime novità in arrivo, al momento ci sono numerosi task già completati come l'aggiunta degli NFT, la UI (Alpha), il supporto per la Cross Chain, le missioni in-game, una nuova interfaccia Web. Ci sono poi una serie di obiettivi a breve, medio e lungo termine per introdurre nuove opzioni e modalità ad Alien Worlds, a testimonianza del fatto che il team abbia grandi piani per il futuro di questo progetto.