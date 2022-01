Alien Worlds: prosegue la campagna Stellar Giveaway, in regalo NFT per il mining

E' in corso una campagna Giveaway di Alien Worlds (uno dei giochi NFT in vista del momento), la quale proseguirà ancora per qualche giorno fino al 14 gennaio. Effettuando alcune semplici azioni i giocatori accumuleranno punti utili per poter vincere strumenti per il mining.

Vi basterà andare sulla pagina Giveaway di Alien Worlds e portare a termine le (tante) azioni indicate tra cui seguire i profili social del gioco, visitare il sito ufficiale, consigliare Alien Worlds ad un amico e cimentarsi con le varie attività proposte per guadagnare punti.

I giocatori possono anche scoprire alcuni codici segreti sui canali Twitter, Telegram, Discord, Instagram, Reddit, YouTube, Twitch e Medium di Alien Worlds e di streamer o canali partner. Al momento sono stati sbloccati oltre tre milioni di punti, colori che accumuleranno il maggior numero di punti ed i primi 1.000 che troveranno tutti i codici segreti pubblicati sui social si aggiudicheranno una ricca ricompensa che include un kit digitale con strumenti per il mining su Alien Worlds:

2x Epic Tools

1 Localised Attractor

1 Nanominer

15x Rare Tools

15 Barrel Diggers

20 Set Abundant Tools

60 Standard Capacitors

20 set of 3 Standard Capacitors

50 Set 1 Minion & 1 Weapon

50 Abundant Minions

50 Abundant Weapons

Ma quali sono i modi per accumulare punti? Ad esempio seguendo Alien Worlds su Twitter si guadagneranno 10 punti, unirsi ai canali Telegram e Discord vi regalerà 10 punti mentre visitare la pagina Facebook vi consentirà di aggiungere 25 punti al vostro bottino, sono previsti punti anche per chi segue Alien Worlds su Instagram o iscrivendosi al canale YouTube, l'elenco completo delle attività è disponibile sulla pagina Stellar Giveway di Alien Worlds. Avete tempo fino al 14 gennaio per partecipare.



Nota Bene - Everyeye.it non è in alcun modo collegato a questa iniziativa, segnaliamo la notizia per dovere di cronaca, non si tratta di un Giveaway organizzato o promosso da Everyeye.it.