Alieni gratis: Destroy All Humans Clone Carnage diventa free to play su PC e Xbox

Pubblicato originariamente lo scorso maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Destroy All Humans Clone Carnage diventa adesso free-to-play. Ad annunciarlo sono stati THQ Nordic e lo sviluppatore Black Forest Games, rivelando che ora lo spin-off multiplayer di Destroy All Humans è disponibile gratis su PC e Xbox.

Curiosamente, invece, l'edizione per PlayStation rimane a pagamento, seppur a cifre comunque irrisorie: per acquistare il gioco si dovranno adesso spendere 25 centesimi di euro. Non sarà a tutti gli effetti gratuita come le altre versioni, ma in ogni caso si tratta di un crollo di prezzo ugualmente considerevole, dato che il gioco al lancio era proposto a 12,99 euro su tutte le piattaforme.

Destroy All Humans Clone Carnage venne lanciato il 31 maggio 2022, pochi mesi prima del debutto di Destroy All Humans 2 Reprobed sbarcato poi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 30 agosto 2022. Data la stretta vicinanza tra i due titoli, lo spin-off multiplayer online venne messo a disposizione gratuitamente già al lancio per tutti coloro che avevano prenotato il remake del secondo capitolo della serie.

Parlando a proposito del gioco maggiore, la nostra recensione di Destroy All Humans 2 Reprobed vi svela tutti i dettagli su questo rifacimento, rivelatosi nel complesso molto valido al netto di qualche sbavatura.