Gli alieni invadono Far Cry 6 con l'espansione Lost Between Worlds

Come preannunciato da Ubisoft, l'espansione Lost Between Worlds di Far Cry 6 è disponibile da oggi, martedì 6 dicembre, su PC e console: il video di lancio confezionato dall'azienda francese ci tuffa nelle atmosfere sci-fi di questo contenuto aggiuntivo che vede Dani Rojas combattere un esercito di alieni.

Il nuovo DLC di Far Cry 6 offre agli emuli di Dani l'opportunità di entrare in contatto con una forma di vita extraterrestre di nome Fai: questa entità incorporea chiederà all'eroe di Yara di aiutarla per riparare la propria astronave recuperando i cinque frammenti di navicella discattatisi dopo l'impatto con la Terra.

Ciascuno dei frammenti offre a Dani Rojas dei potenziamenti nelle statistiche di sopravvivenza, non prima però di portare a compimento le 15 prove dei Rift aperti nel tessuto spazio-tempo dall'energia multidimensionale che alimentava l'astronave di Fai.

Ogni Rift proposto da Ubisoft offre delle sfide specifiche, come l'Esperanza sottomarina piena di trappole mortali o la Fortezza in frantumi sospesa nel cielo: i giocatori possono scegliere liberamente l'ordine dei Rift da superare, in modo tale da acquisire gli equipaggiamenti speciali e le abilità da acquisire ottenendo i frammenti della navicella aliena di Fai. Il completamento di tutti gli incarichi sbloccherà dell'equipaggiamento fantascientifico che darà un vantaggio 'etereo' a Dani nella battaglia contro il regime di Anton Castillo.

Far Cry 6 Lost Between Worlds è disponibile da oggi, 6 dicembre, al prezzo di 19,99 euro o come parte dell'Upgrade Pass su PC e console.