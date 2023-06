Alieni e robottoni nel nuovo video gameplay del titolo di strategia Arc Seed

Il Guerrilla Collective di oggi è stato l'occasione per dare un'ulteriore occhiata a uno dei titoli indie in pixel art più interessanti tra quelli in arrivo. Ci riferiamo ad Arc Seed, videogioco in sviluppo su PC presso il team di Massive Galaxy Studios.

In Arc Seed la Terra è in pericolo a causa dell'invasione degli Arcangeli e saremo proprio noi, attraverso l'ausilio di imponenti e avanzati Mech, a doverla respingere. Il gioco utilizza un sistema di carte che vi permetterà di compiere diverse azioni come attacco e spostamento, e presenta un'impostazione totalmente dedita alla strategia; turno dopo turno, potrete personalizzare il vostro approccio e organizzare le vostre difese al meglio, con inoltre la possibilità di applicare aggiornamenti alle vostre macchine da guerra grazie ai reward ricevuti dopo di ogni battaglia.

Per qualsiasi altra informazione, vi rimandiamo al gameplay trailer del gioco presente nella sezione in calce alla notizia. Buona visione!

Ma il Guerrilla Collective ci ha presentato tanti altri annunci interessanti. Tra i tanti abbiamo potuto apprezzare ad esempio Forgotlings, un metroidvania a scorrimento orizzontale in cui il protagonista dovrà difendere il mondo degli itemi dimenticati da un'oscura profezia. Oppure Pneumata, un horror psicologico in prima persona che ci vedrà alle prese con il mistero legato alla scomparsa degli abitanti di Clover Hill.