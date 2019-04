Aliens Crucible di Obisidian era un 'Mass Effect horror', secondo Chris Avellone

Emergono nuovi dettagli riguardanti Aliens: Crucible, l'RPG di SEGA ambientato nel celebre universo della saga cinematografica un tempo in via di sviluppo presso gli studi di Obisidian Entertainment, la stessa software house attualmente al lavoro su The Outer Worlds.

Parlando ai microfoni di VG247.com, Chris Avellone, noto alla community per aver firmato alcune delle sceneggiature più significative all'interno dell'industria videoludica, ha discusso di alcuni dei tratti che caratterizzavano l'ormai cancellato progetto di Obsidian. Stando alle dichiarazioni, se volessimo descrivere Aliens Crucible nella maniera più concisa possibile, ne parleremmo come di un Mass Effect in stile horror.

"È stato molto triste veder cancellato Aliens Crucible, ma non incolpo per questo SEGA. Sarebbe stato - sto per fare un paragone molto grezzo - praticamente un Mass Effect ma più terrificante".

All'interno del gioco avremmo visitato un pianeta altamente instabile popolato in ogni angolo dai temibili Alien. A livello di gameplay, si sarebbe posta molta enfasi sull'aspetto survival, con i giocatori che avrebbero dovuto disperatamente cercare risorse mentre si difendevano dagli incessanti attacchi degli Alien.

Avellone ha inoltre trovate abbastanza ironico che Prometheus, film di Alien uscito nel 2012, avrebbe in seguito presentato sotto forma di opera cinematografica alcuni dei caratteri propri del progetto di Obsidian. Se siete curiosi di osservare in azione Alien Crucible, vi rimandiamo a a questo filmato di gameplay emerso online nel febbraio del 2013.