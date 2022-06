Aliens Dark Descent alla Summer Game Fest: lo Xenomorfo terrorizza nel trailer!

Si apre ufficialmente lo show della Summer Game Fest 2022, con i primi annunci che si alternano dal palco calcato da Geoff Keighley. Tra questi ultimi, troviamo all'appello anche Aliens: Dark Descent.

Dalle fucine creative di Focus Home Interactive e Tindalos Interactive, è infatti tempo di tornare a fronteggiare la minaccia rappresentata dallo Xenomorfo. Per l'occasione, gli appassionati troveranno l'inquietante creatura ad attenderli nelle profondità dello spazio. Per l'occasione, gli autori hanno pubblicato un primo trailer dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news.



Aliens: Dark Descent sarà un titolo single player con visuale isometrica, nel quale i giocatori guideranno una squadra di marines contro un esercito di Xenomorfi. Con scontri in tempo reale, il titolo proporrà una storia completamente originale, ambientata sulla Luna di Lethe. Con cinque classi tra cui scegliere, i giocatori potranno personalizzare la propria squadra di soldati.

Al momento, il team di sviluppatori di Aliens: Dark Descent non ha offerto indizi in merito ad una specifica data di lancio. È stato tuttavia confermato che il titolo diverrà disponibile nel corso del 2023, con esordio atteso su PC e console, tra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



In attesa dell'avvio della Summer Game Fest 2022, è stato invece confermato con un nuovo trailer l'arrivo di Atomic Heart nel corso del 2022.