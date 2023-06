Aliens Dark Descent: terrore nello spazio con il video di lancio dell'horror strategico

Dopo aver svelato i segreti del gameplay di Aliens Dark Descent, per i ragazzi di Tindalos Interactive è giunta l'ora di celebrare il lancio ufficiale dell'horror strategico con l'immancabile video che riassume i contenuti del titolo edito da Focus Entertainment.

L'ultima esperienza a tinte oscure propostaci dal team Tindalos pesca a piene mani dalla celebre proprietà intellettuale di Alien per portarci sulla luna di Lethe per farci combattere contro un nuovo e spaventoso tipo di Xenomorfo.

Indossando la divisa dei marine, il compito dei giocatori è quello di 'pacificare l'area' ed evitare che le mostruose entità che infestano le installazioni di Lethe attecchiscano sugli altri pianeti e trovino il modo di seminare morte e distruzione tra i coloni.

Il canovaccio narrativo steso da Tindalos prevede anche degli scontri a fuoco con gli agenti deviati della corporazione Weyland-Yutani, un fattore che rende ancora più dirimente la scelta degli equipaggiamenti da utilizzare per ciascuno dei membri della propria squadra. Una volta tornati alla base, i giocatori possono sviluppare strutture e tecnologie per aggiornare l'arsenale e scoprire i punti di forza e debolezza dei nemici.

L'odissea horror dei marine di Aliens Dark Descent parte quest'oggi, martedì 20 giugno, su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.