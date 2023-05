Aliens Dark Descent: un video gameplay svela i segreti dell'horror strategico

L'odissea spaziale sulle orme di XCOM Aliens Dark Descent non ha più segreti grazie al nuovo video confezionato da Tindalos Interactive per svelare ogni dettaglio riguardante la storia, il gameplay e i contenuti di questo interessante strategico a vocazione horror.

La nuova esperienza a tinte oscure realizzata sotto l'egida di Focus Entertainment ci porterà a fronteggiare la minaccia rappresentata da un nuovo e spaventoso tipo di Xenomorfo apparso sulla luna di Lethe. Una volta indossata la divisa dei marines, il nostro compito sarà perciò quello di 'pacificare l'area' per evitare che le mostruose entità che infestano Lethe attecchiscano sulle altre colonie umane fino a raggiungere la Terra.

Nel corso delle missioni dovremo impartire ordini alla squadra e procedere con estrema cautela, consapevoli della terribile minaccia rappresentata dagli Xenomorfi e dalle imprevedibili azioni compiute dagli agenti deviati della corporazione Weyland-Yutani. Proprio come nella serie XCOM, ciascun marine vanterà un suo arsenale e diversi equipaggiamenti personalizzati: starà perciò al comandante scegliere la dotazione di armi dei propri sottoposti in base all'obiettivo della missione e al livello di pericolosità delle aree da esplorare. Una volta tornati alla base, i giocatori dovranno sviluppare le strutture del campo e premurarsi di ricercare nuove tecnologie per aggiornare l'arsenale dei marines.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video approfondimento sul gameplay di Aliens Dark Descent e vi ricordiamo che la nuova esperienza strategica a tinte horror di Focus Entertainment è attesa al lancio per il 20 giugno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.