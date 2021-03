Aliens Fireteam: Cold Iron presenta il survival shooter di Alien per PC e console

A diversi mesi di distanza dalle dichiarazioni di Cold Iron sul gioco di Alien, il team di sviluppo annuncia ufficialmente Aliens Fireteam, uno sparatutto venato di elementi survival horror che arriverà in estate su PC e console.

Il progetto assume la forma di uno shooter cooperativo in terza persona ambientato nell'iconico universo sci-fi di Alien: il nostro compito sarà quello di formare una squadra di Marine Coloniali e di organizzare delle spedizioni per contenere la minaccia rappresentata dallo Xenomorfo.

Sotto il profilo strettamente narrativo, il gioco di Cold Iron racconterà gli eventi accaduti 23 anni dopo la trilogia originale di Alien. Nel titolo troveranno spazio quattro diverse campagne militari, ciascuna con la propria rosa di obiettivi da completare e di attività secondarie da portare a termine. I Marine saranno divisi in cinque classi uniche (Artigliere, Demolitore, Tecnico, Esploratore e Medico) e avranno accesso a 30 tipi di armi con oltre 70 modifiche e accessori per personalizzarle.

Gli Xenomorfi, invece, saranno di ben 11 tipologie diverse, ognuna con un proprio ciclo evolutivo che si manifesterà nel corso della partita in base all'andamento della battaglia. Ciascuna tipologia di alieno avrà un'intelligenza artificiale univoca, progettata per trarre vantaggio dal terreno di scontro e dalle vulnerabilità dei Marine. Il lancio di Aliens Fireteam è previsto per questa estate su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.