Aliens Fireteam Elite: aperti i preordini dell'edizione fisica su Amazon

Ambientato nell'universo di Alien, Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto di sopravvivenza cooperativo in terza persona che vedrà la nostra squadra di marine in una lotta nel tentativo di contenere la minaccia mortale degli alieni xenomorfi, affrontando ondate di nemici accompagnati da altri due giocatori o compagni gestiti dalla IA.

Sarà possibile creare e personalizzare il nostro Colonial Marine, scegliendo tra una grandissima varietà di classi, armi, equipaggiamenti e perk, giocando gli eventi che si verificheranno 23 anni dopo la trilogia originale di Alien.

Nel gioco saranno presenti più di 20 tipi di nemici, tra cui 11 xenomorfi diversi, dai Facehugger ai Pretoriani, ognuno dotato di un'intelligenza propria, che permetterà loro di assalire, insediare e smembrare i vulnerabili marine. Saremo messi alla prova con una gestione tattica e strategica per sopravvivere alla minaccia extraterrestre.

Il gioco è atteso per il 24 agosto ed è preordinabile a 39,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X al prezzo minimo garantito, ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Di seguito i link ai preordini:

L'ultimo titolo relativo al franchise in questione è Alien: Isolation, acquistabile su Amazon a 18,86 euro in versione PS4 e Xbox One, è inoltre presente nel catalogo di Xbox Game Pass, gli abbonamenti Game Pass e Game Pass Ultimate disponibili su Amazon con consegna immediata.