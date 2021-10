Aliens Fireteam Elite è in crisi? Meno di 1.000 giocatori sui server

Lanciato a fine agosto, Aliens Fireteam Elite ha riscosso un discreto successo al lancio ma la situazione sembra essersi evoluta in peggio in queste ultime settimane e attualmente ci sono meno di 1.000 giocatori attivi sui server.

A sette settimane dal lancio, fa notare Kotaku, il gioco fatica a superare quota 1.000 giocatori connessi e nel weekend non si sono mai superati gli 800 utenti in contemporanea, al momento di scrivere questa notizia i giocatori attivi su Aliens Fireteam Elite sono meno di 200 in tutto il mondo.

Numeri impietosi che non possono giustificare le alte spese di manutenzione per i server, difficile capire come si evolverà la situazione, gli sviluppatori cercheranno di rilanciare il gioco con nuovi contenuti oppure no? L'aggiunta nel catalogo Game Pass potrebbe portare una nuova utenza mentre il debutto su PlayStation Plus sembra escluso considerando che parliamo di un gioco uscito da meno di due mesi sul mercato e troppo recente per essere aggiunto nella lineup Instant Game Collection.

Aliens Fireteam Elite ha debuttato al primo post in UK ma la user base è calata molto rapidamente e attualmente non ci sono segnali di crescita per il gioco, restiamo in attesa di capire come si muoverà il team di sviluppo.