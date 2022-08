Aliens Fireteam Elite: l'espansione Pathogen in azione al Future Games Show

In occasione del Future Games Show relativo alla GamesCom 2022 è stata mostrato in azione Pathogen, l'espansione di Aliens Fireteam Elite in arrivo il prossimo 30 agosto su PC e console PlayStation e Xbox, quasi in tempo per il primo anniversario dell'opera (pubblicata il 24 agosto 2021) firmata Cold Iron Studios.

Il trailer ci ha mostrato la consueta dose di azione frenetica che mette a confronto marines con temibili xenomorfi dalle forme più disparate ed aggressive. Per l'occasione non mancheranno armi nuove di zecca per respingere le orde aliene, tra cui SMC, pistole e lanciarazzi inediti, oltre all'immancabile lanciafiamme con cui arrostire nemici senza pietà.

Non solo azione e combattimenti: Cold Iron Studios ha potenziato anche il sistema di personalizzazione del proprio personaggio, con una maggior quantità di equipaggiamenti da utilizzare; alcuni dei nuovi gadget, inoltre, sono incentrati su poteri elettrici, in grado quindi di lanciare potenti scosse all'indirizzo degli xenomorfi in modo da infliggere ingenti danni. Gli alieni ostili non staranno comunque a guardare, dato che il loro numero è cresciuto ulteriormente rivelandosi una minaccia ancora più temibile rispetto al passato, comprese creature dalle dimensioni considerevoli con tutta probabilità al centro delle missioni inedite pensate per Aliens Fireteam Elite Pathogen.

La speranza è che il debutto dell'espansione possa risollevare l'opera in termini di popolarità: già pochi mesi dopo la pubblicazione, infatti, Aliens Fireteam Elite aveva meno di 1000 giocatori nei server, e da allora la situazione non è migliorata in maniera considerevole. Che Pathogen possa cambiare le carte in tavola?