Aliens Fireteam Elite: si massacrano Xenomorfi nella nostra Video Anteprima

A distanza di qualche settimana dall'arrivo sugli scaffali, abbiamo avuto l'opportunità di provare in maniera approfondita la prima parte della campagna di Aliens Fireteam Elite, il survival shooter con supporto alla modalità cooperativa.

Come potete leggere nel nostro provato di Aliens Fireteam Elite, fresco di pubblicazione, questo primo contatto con il gioco ha fatto emergere una serie di problematiche che affliggono la produzione e che rischiano di farlo diventare l'ennesimo gioco di serie B dedicato al brand. Sono infatti stati segnalati problemi tecnici, uno scarso bilanciamento tra le classi e anche una certa ripetitività di fondo che va ad intaccare i tentativi di aumentare la rigiocabilità tramite l'implementazione delle Carte Sfida.

Prima di lasciarvi al filmato con diverse sequenze di gameplay tratte dalla nostra prova, che potete trovare anche sul canale YouTube di Everyeye con tanti altri contenuti, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato confermato dagli stessi sviluppatori che Aliens Fireteam Elite non supporterà il cross-play su PC, PlayStation e Xbox.

Per chi non lo sapesse, Aliens Fireteam Elite arriverà il prossimo 24 agosto 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.