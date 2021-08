Aliens Fireteam Elite, una massacro di alieni che non esalta: il nostro parere

Abbiamo analizzato la versione finale di Aliens Fireteam Elite, lo sparatutto cooperativo nel quale si affrontano orde di Sintetici e Xenomorfi: il massacro si è rivelato ben poco esaltante.

Disponibile da domani 24 agosto su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, Aliens Fireteam Elite è uno sparatutto cooperativo in terza persona sviluppato da Cold Iron Studios che vede i Marine coloniali fronteggiare i temibili Xenomorfi in una serie di attività online a obiettivi. La storia è ambientata 23 anni dopo gli avvenimenti del film Alien 3 a bordo della USS Endeavour, dove una squadra di soldati alle prime armi è chiamata a rispondere ad una richiesta d'aiuto.

Un editor del personaggio piuttosto superficiale lascia subito spazio ad una campagna che può essere giocata sia in compagnia di due amici, sia in solitaria grazie all'assistenza di due sintetici controllati dall'IA. Il buon numero di armi, mod e classi impersonabili (Demolitore, Dottore, Mitragliere, Ingegnere e Ricognitore) si scontra purtroppo con alcuni importanti problemi di bilanciamento, che abbiamo analizzato nella Video Recensione in apertura di notizia e nella recensione di Aliens Fireteam Elite curata dal nostro Giovanni Panzano.