Aliens Fireteam Elite non supporterà il cross-play su PC, PlayStation e Xbox

Aliens Fireteam Elite si prepara al debutto a fine agosto, ed in tanti sono ansiosi di tuffarsi nuovamente nell'universo degli xenomorfi e andare a caccia delle creature aliene insieme ai propri amici.

Essendo uno shooter che basa sulla cooperativa gran parte della sua struttura ludica, ci si aspetterebbe la presenza del cross-play tra le funzionalità di Aliens Fireteam Elite. Sfortunatamente, non sarà questo il caso. Gli sviluppatori di Iron Cold Studios hanno infatti confermato, nel corso di una recente intervsita concessa a GameSpot, che il titolo non permetterà ai giocatori PlayStation, Xbox e PC di giocare tra loro.



Sarà tuttavia presente il cross-play cross-generazionale tra una singola famiglia di console, grazie al quale verranno unite le playerbase di PS4 e PS5 e, allo stesso modo, di Xbox One e Xbox Series X|S.

Il team di sviluppo ha inoltre precisato che Fireteam Elite includerà la presenza di bot, che verranno aggiunti nella partita nell'eventualità che uno o più giocatori abbandonino la lobby prima del dovuto.

Ricordiamo ai lettori che Aliens Firetam sarà pubblicato il 28 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Iron Cold Studios ha confermato la disponibilità dell'upgrade next-gen gratis. Per ulteriori approfondimenti sullo shooter co-op vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Aliens Fireteam Elite.