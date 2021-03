Aliens Fireteam: Marine contro Xenomorfi nel nuovo video gameplay

L'interesse suscitato nella community dall'annuncio del survival shooter Aliens Fireteam spinge il team di Cold Iron a pubblicare, tramite i canali di IGN.com, un nuovo filmato con ben 25 minuti di scene di gameplay con protagonisti i Marine e gli immancabili Xenomorfi.

Il video confezionato dal team di Cold Iron fornisce una visione d'insieme delle attività da svolgere e delle sfide da dover completare in questa dimensione sci-fi ambientata nell'iconico universo cinematografico di Alien. Le spedizioni a cui dover partecipare insieme ai Marine Coloniali porteranno i soldati a diretto contatto con la minaccia rappresentata dallo Xenomorfo.

Per abbattere le ondate di alieni che "verranno fuori dalle fot**te pareti", i Marine dovranno attingere al loro arsenale composto da 30 tipi di armi e da 70 modifiche e sperare che le difese approntate reggano all'urto degli assalti degli Xenomorfi.

Il filmato ci mostra alcune delle 11 tipologie di alieni da dover combattere, ciascuna caratterizzata da un proprio ciclo evolutivo che cambierà in funzione dell'andamento delle battaglie. Il lancio di Aliens Fireteam è atteso per questa estate su PC e nelle versioni console rappresentate da PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al nuovo video gameplay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto votato alla cooperativa multiplayer.