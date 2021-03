Aliens Fireteam: presentati sei Xenomorfi totalmente originali, ecco le immagini

Dopo averci concesso un primo assaggio di gameplay, i ragazzi di Cold Iron Studios tornano a mostrare gli Xenomorfi che affronteremo in Aliens Fireteam, il nuovo sparatutto in terza persona cooperativo facente parte della celebre serie Sci-Fi.

Ambientato dopo gli eventi della trilogia originale di Alien, lo shooter game non solo riproporrà gli Xenomorfi già noti ai fan del franchise, ma ne introdurrà anche di nuovi. Tramite le pagine di IGN.com, gli sviluppatori hanno voluto concederci una piccola anteprima diffondendo delle nuove immagini che ritraggono le temibili creature con cui dovremo confrontarci durante l'esperienza.

Sono ben sei gli Xenomorfi che esordiranno per la prima volta in Aliens Fireteam: Runner, Drone, Praetorian, Prowler, Burster, e Spitter. Oltre a presentare delle peculiarità estetiche uniche, è plausibile aspettarsi che ciascuna creatura aliena saprà darci del filo da torcere a modo suo a livello di gameplay e meccaniche di gioco. Potete dare un primo sguardo ai loro design tramite il link che trovate in calce alla notizia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Aliens Fireteam è atteso nel corso di quest'estate su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sullo sparatutto co-op targato Iron Cold vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata.