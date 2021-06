Aliens Fireteam: annunciata la data d'uscita, previsto upgrade gratis su next-gen - Aggiornata

Ancora una volta la data d'uscita di un gioco è stata anticipata da una catena di elettronica americana, il cui store digitale ha aggiornato la pagina del prodotto con tutti i dettagli. Il protagonista del leak di oggi è Alien Fireteam, lo shooter coop che arriverà a breve.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale di Best Buy, il gioco farà il proprio debutto il prossimo 24 agosto 2021 e, osservando con attenzione l'immagine della copertina della versione PlayStation 4, nel pacchetto sarà incluso anche l'aggiornamento gratis per la versione next-gen. Sembra quindi che coloro i quali acquisteranno il titolo su PlayStation 4 o Xbox One potranno effettuare l'upgrade in maniera gratuita su PlayStation 5 o Xbox Series X|S in base alla versione posseduta. Pare inoltre che il titolo Cold Iron Studios verrà venduto a prezzo budget, dal momento che sullo store USA i preorder sono stati aperti ed è possibile prenotare il prodotto a circa 40 dollari.

Vi ricordiamo che il gioco è in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gameplay, vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer d'annuncio di Alien Fireteam, il quale svela numerose informazioni sul titolo cooperativo.



Aggiornamento: a pochi minuti dall'arrivo del leak, la data è stata confermata dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Alien Fireteam Elite, il quale può essere trovato in apertura della notizia.