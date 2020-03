Aliens Hadley's Hope di 3D Realms: i dettagli sul videogioco di Alien cancellato

Mentre i fan dello Xenomorfo si interrogano sul possibile futuro di Alien al cinema, il team di sviluppo di 3D Realms ha confermato di aver lavorato a un nuovo gioco dedicato ad Alien.

Intitolato Aliens: Hadley's Hope, quest'ultimo non vedrà purtroppo la luce, in quanto ormai ufficialmente cancellato. Ad offrire qualche informazione sulle caratteristiche della defunta produzione è Frederik Schreiber, Vice Presidente della software house.

Il progetto doveva prendere vita nella forma di uno shooter adventure multiplayer in prima persona, con elementi PvE e una forte componente narrativa. Il giocatore avrebbe potuto scegliere liberamente se interpretare un soldato oppure uno Xenomorfo. Nel primo caso, la collaborazione tra i vari membri del team avrebbe avuto come obiettivo quello di rintracciare la Regina, ucciderla e fuggire vittoriosi dal Pianeta. Nel secondo caso, invece, i giocatori avrebbero avuto il controllo dei Facehugger, sfruttando la mente alveare e passando liberamente da un un'unità all'altra. L'obiettivo finale, ovviamente, sarebbe stato quello di sconfiggere tutti i Marine. Cosa ve ne pare, avreste voluto vedere Aliens: Hadely's Hope in azione?



In attesa di eventuali nuovi annunci a tema videoludico legati al celebre franchise, ricordiamo agli appassionati dello Xenomorfo che a partire dallo scorso dicembre, Alien Isolation è disponibile su Nintendo Switch.