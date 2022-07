Aliens, non solo Dark Descent: nuovo gioco per PC, console e VR in sviluppo

Sembra che Aliens Dark Descent mostrato al Summer Game Fest non sia l'unico videogioco in sviluppo incentrato sull'iconico franchise cinematografico. Un altro titolo, sempre basato sul secondo film, è infatti in sviluppo presso gli studi di Survios, realizzato in collaborazione con 20th Century Games.

Il nuovo, misterioso Aliens videoludico per il momento è avvolto nel mistero, ma dal sito ufficiale è possibile già trovare le prime informazioni: il gioco sarà realizzato in Unreal Engine 5 ed avrà una storia collocata tra gli eventi delle prime due pellicole, con protagonista un militare veterano alla ricerca della sua personale vendetta contro gli Xenomorfi. L'opera è in sviluppo su PC e console (presumibilmente PS5 e Xbox Series X/S dato l'impiego dell'UE5), ed è pensato anche per supportare la VR.

Nessun trailer o immagine ufficiale al di fuori della locandina presente sul sito del gioco è stato diffuso dagli sviluppatori, ma Survios promette che grosse novità sul progetto verranno rivelate il prossimo 21 luglio nel corso del San Diego Comic-Con, al panel "Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe". Il progetto, inoltre, non ha alcun tipo di collegamento con Aliens Dark Descent realizzato da Focus Home Interactive e Tindalos Interactive.

Il Comic-Con non è lontano: presto scopriremo in cosa consiste il nuovo gioco di Aliens studiato anche per la realtà virtuale.