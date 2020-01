Alienware UFO: PC Gaming in stile Nintendo Switch, il concept mostrato al CES 2020

Al CES di Las Vegas DELL ha presentato Alienware UFO, un concept di PC da gaming che riprende l'idea alla base di Nintendo Switch, permettendo di giocare in modalità casalinga o portatile con tanto di controller in stile Joy-Con.

Il prototipo mostrato in fiera è basato su una versione custom di Windows 10 e presenta uno schermo touch da 8 pollici (risoluzione 1200p) e due controller laterali, questi possono essere staccati e uniti a un supporto per poter essere utilizzati come un vero e proprio joypad tradizionale.

I presenti hanno potuto testare Alienware UFO con tre diversi giochi, ovvero Rocket League, Mortal Kombat 11 e F1 2019: i primi feedback sono discreti ma non eccezionali e in molti parlano di un sistema sin troppo rumoroso e non sempre pratico da utilizzare per quanto riguarda la maneggevolezza e la praticità dei controlli.

Le specifiche tecniche non sono state rivelate al momento, i progettisti hanno ribadito come UFO sia solamente un concept e le caratteristiche sono in continua evoluzione. Alienware non ha confermato se il prodotto entrerà effettivamente in produzione, non è escluso che il progetto possa restare un semplice esperimento isolato destinato a non vedere mai la luce dei riflettori.

E voi cosa ne pensate? Il concept di Alienware vi sembra interessante o al contrario non è riuscito a catturare la vostra attenzione?