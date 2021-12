Aliisha annunciato: la peculiare avventura 3D di PQube arriva su Switch nel 2022

In coincidenza con il nuovo appunamento con Indie World Showcase tenuto da Nintendo, è stato annunciato Alisha - The Oblivion of Twin Goddesses, una nuova avventura 3D curata dal publisher PQube e dalla casa di sviluppo taiwanese Underscore.

Come spiegato dai membri della compagnia di sviluppo asiatica, si tratta di un progetto che porrà il giocatore di fronte a dei bivi morali, in quella che viene descritta una storia agrodolce. Il titolo potrà essere giocato in una duplice soluzione: sarà possibile vestire i panni di Aisha e utilizzare i motion control di Nintendo Switch in modalità TV, oppure come Lisha in modalità handheld sfruttando i controlli touch della console ibrida.

Come potete osservare tramite il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura, l'avventura sarà ricca di enigmi da risolvere grazie alla cooperazione delle due sorelle gemelle, ma all'interno del templio esplorabile si annidano anche delle feroci e temibili creature che ostacoleranno il nostro cammino.

Alisha - The Oblivion of Twin Goddesses sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dalla primavera del 2022. Nel corso dell'Indie Showcase è stato ufficialmente presentato Sea of Stars, un nuovo classic JRPG sviluppato dagli autori di The Messenger la cui colonna sonora sarà curata da Yasunori Mitsuda.