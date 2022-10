Alinity ha contattato la Polizia per Amouranth, ma non è riuscita a sapere nulla

Nel weekend, Amouranth ha rivelato di subire abusi dal marito, in una live poi cancellata, la streamer ha ammesso di essere sposata ma al tempo stesso ha accusato il marito di abusi verbali, con quest'ultimo che oltretutto la costringerebbe a continuare con l'attività di streamer trattenendo anche buona parte dei guadagnai della moglie.

Dopo questa confessione, Alinity ha provato a contattare le forze dell'ordine per scongiurare la presenza di problemi per Amouranth ma di fatto non è stata in grado di ottenere informazioni. Dopo la confessione shock, Amouranth è letteralmente sparita dai social e si è allontanata anche dalle persone care, per questo Alinity ha contattato la Polizia.

Alinity ha ovviamente provato a contattare Amouranth direttamente non ha ottenuto risposta, da qui la decisione di rivolgersi alle autorità per controllare la situazione. La streamer non ha potuto far altro che sperare che la sua amica stia bene, al momento però Amouranth non ha fornito aggiornamenti sulle sue dichiarazioni e sul suo stato di salute, facendo preoccupare ulteriormente la community.

Amouranth ha dovuto chiamare la sicurezza al TwitchCon per allontanare alcuni stalker, una situazione difficile che si unisce ad un quadro generale apparentemente molto delicato e che vedrebbe la streamer da anni vittima delle minacce e degli abusi del marito.