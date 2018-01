All Might si unisce al cast di My Hero Academia One's Justice

, il più famoso eroe dell’universo disi unirà al cast del gioco action/adventure insieme con altri personaggi giocabili come

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli sui protagonisti di My Hero Academia One's Justice, previsto nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in formato digitale su PC via Steam e altri distributori. Basato su My Hero Academia, il popolare manga e serie animata, My Hero Game Project includerà i superpoteri chiamati Unicità e lo scontro tra Supereroi e Supercattivi.



All Might è il più forte Eroe della Terra e il simbolo di pace e giustizia ed ha ispirato Izuku e Katsuki nel diventare Supereroi. Izuku è il protagonista principale di My Hero Academia e, come nella serie originale, è un combattente a corto raggio. Nato senza poteri, sogna ancora di diventare un giorno un eroe. Il suo incontro con All Might, il suo idolo, cambierà la sua vita per sempre.

Katsuki Bakugo è il rivale di Izuku e uno dei talenti più cristallini scelti dalla U.A. High School. Non solo, anche lui ammira All Might e vuole diventare come lui. Tomura Shigaraki è, invece, il principale antagonista in My Hero Academia.

Non si sa molto del fondatore della lega dei Supercattivi ma il suo obbiettivo è di uccidere All Might per distruggere la società e creare una nuova forma di giustizia. My Hero Academia One's Justice sarà lanciato nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, in formato digitale su PC via Steam e altri store digitali.