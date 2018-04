Alla fine Night Trap arriverà anche su Nintendo Switch

Come rivelato oggi da Nintendo Force magazine, alla fine Night Trap 25th Anniversary farà il suo debutto anche su Nintendo Switch. Il gioco verrà pubblicato in edizione fisica da Limited Run Games.

Se ricordate, lo scorso agosto Nintendo si oppose alla pubblicazione di Night Trap 25th Anniversary su Switch, negando allo studio Screaming Villains di portare il gioco sulla console ibrida. La casa di Kyoto non fornì nessuna spiegazione sul perché di quella decisione, ma è facile immaginare che i contenuti un pò sopra le righe di Night Trap potessero cozzare con le politiche di Nintendo.

Per chi non lo conoscesse, Night Trap è un'avventura horror in full motion video uscita nel lontano 1993 su Sega Mega CD, gioco che si ritagliò una certa fama grazie ai suoi contenuti dal taglio "adulto". Il titolo si è poi ripresentato ai giorni nostri con Night Trap 25th Anniversary, riedizione che è già stata pubblicata su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dopo le titubanze iniziali di Nintendo, dunque, alla fine Night Trap 25th Anniversary farà il suo debutto anche su Nintendo Switch grazie a Limited Run Games. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio del gioco, e della sua disponibilità anche in Europa, a fondo pagina potete dare una prima occhiata alla cover della versione retail.