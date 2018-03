Alla scoperta del Commodore 64 Mini con Kenobit, in diretta oggi pomeriggio alle 15:00

Il Commodore 64 Mini arriva domani nei negozi e per l'occasioneci porterà alla scoperta della riedizione dello storico Home Computer di casa. Quando e dove? Oggi pomeriggio (mercoledì 28 marzo) alle 15:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it!

Una buona occasione per scoprire da vicino le potenzialità del C64 Mini e dare un primo sguardo ai giochi inclusi, tra cui troviamo Speedball 2 Brutal Deluxe, Wizball, Impossibile Mission, Nebulus, Monty on the Run, Slayer, Skate Crazy, Skool Daze, RanaRama. Uridium, Summer Games II, Stormlord e Cybernoid II The Revenge, solamente per citarne alcuni.

Siete pronti per un viaggio indietro nel tempo per rivivere le emozioni di uno dei simboli più iconici degli anni '80? Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 15:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it, vi invitiamo inoltre a registrarvi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, l'iscrizione è obbligatoria inoltre per interagire in diretta via chat con la community e con Kenobit.