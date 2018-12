Allarme bomba negli uffici di Infinity Ward, lo studio è stato evacuato

Come riportato da Kotaku, nella notte la sede di Infinity Ward a Woodland Hills è stata evacuata a seguito di un pericoloso allarme bomba arrivato tramite una email che minacciava di voler far saltare l'intero edificio.

Pochi i dettagli in merito, l'email giunta negli uffici è in fase di analisi presso le autorità locali, l'autore del messaggio ha chiesto un riscatto di 20.000 dollari in Bitcon, fortunatamente non si registrano feriti o situazioni di particolare pericolo, i dipendenti sono stati fatti rientrare negli uffici poche ore dopo l'evacuazione della sede.

Attualmente Infinity Ward sta lavorando al nuovo episodio di Call of Duty in uscita nell'autunno del 2019, non è chiaro se si tratti del tanto rumoreggiato Call of Duty Modern Warfare 4 o magari del primo capitolo di una nuova "sotto saga". IW e Activision (proprietaria dello studio) non hanno diffuso commenti riguardo la vicenda.