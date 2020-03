Allarme Coronavirus: la divisione Xbox di Microsoft invita i giocatori a rimanere a casa

Per contribuire alle azioni di contrasto per la diffusione del Coronavirus, i canali social della divisione Xbox di Microsoft invitano tutti i videogiocatori a rimanere a casa con un messaggio che, è bene precisarlo, proviene dal profilo Twitter internazionale di Xbox.

"Per favore, state tutti al sicuro e godetevi alcuni videogiochi in questo fine settimana", è il messaggio che i gestori dei canali social della casa di Redmond hanno voluto condividere con tutti gli appassionati di giochi, senza alcuna distinzione legata alla propria piattaforma di riferimento ma con un pensiero speciale rivolto ai fan di Xbox One, e ai giocatori PC, rappresentato dall'emoticon di un cuore verde.

Dietro ai "toni pacati" utilizzati dal colosso tecnologico statunitense c'è la consapevolezza di dover diffondere questo messaggio al maggior numero possibile di giocatori in tutto il mondo per non aggravare la situazione internazionale legata alla diffusione del Coronavirus. Mai come in questo caso, i videogiochi possono rappresentare un valido strumento per superare i disagi provocati dalla quarantena e dal blocco degli spostamenti che sta riguardando la Cina e l'Italia e che, purtroppo, è destinato ad essere esteso anche ad altri Paesi.

A tal proposito, vale la pena ricordare che su Xbox Game Pass sono disponibili due nuovi giochi gratis: all'utenza PC farà poi piacere sapere che Internet Archive offre l'accesso a 7000 giochi MS-DOS gratis.