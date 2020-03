Allarme Coronavirus: 'Dovevo prendere la console', 20enne denunciato per possesso di droga

L'ennesimo caso di violazione della quarantena da Coronavirus ha per protagonista un ventenne di Jesolo che, fermato dalle autorità locali per un accertamento, viene trovato in possesso di droga ma accampa una singolare scusa a tema videoludico per giustificare la sua uscita.

Stando al resoconto degli eventi fornitoci dai giornalisti di Oggi Treviso, una delle numerose operazioni di controllo effettuate dalle autorità di Jesolo ha coinvolto il fermo di un ragazzo che, dimostrandosi particolarmente nervoso durante gli accertamenti degli agenti, avrebbe deciso di giustificare la sua uscita di casa come un evento straordinario dettato dalla necessità di "recuperare una console da un parente" non meglio specificato.

Con l'ausilio del cane Baskoo, gli agenti che hanno effettuato il controllo hanno scoperto che il ragazzo nascondeva all'incirca 60 grammi di marijuana negli slip: l'analisi approfondita dell'auto del ventenne non ha riscontrato la presenza di altri stupefacenti, o tantomeno di prove a sostegno dell'improbabile giustificazione a tema videoludico accampata dal soggetto in questione. Per questa sua bravata, il ventenne ha ricevuto una doppia denuncia per possesso di stupefacenti e per violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al blocco degli spostamenti "non necessari" come estrema forma di contrasto al diffondersi del Coronavirus COVID-19. Condotto nella sede centrale del Comando dei Vigili di Jesolo, il ragazzo ha poi candidamente ammesso di essere uscito per andare a comprare la marijuana da un suo amico.

Si allunga così la lista delle infrazioni commesse in Italia da chi decide di violare la quarantena da COVID-19 adducendo come scusa la necessità di reperire un videogioco o una console: è di pochi giorni fa, ad esempio, la notizia del trentenne denunciato per essere uscito in piena emergenza Coronavirus per giocare a Pokemon GO.