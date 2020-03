Allarme Coronavirus: Fortnite e Call of Duty congestionano il traffico Internet in Italia

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Telecom Italia S.p.A., i vertici dell'azienda italiana hanno comunicato di aver rilevato un importante aumento nel traffico dati sulla rete Internet nelle ultime due settimane.

Il fenomeno registrato si ricollega inevitabilmente all'allarme Coronavirus e agli utenti che decidono di trascorrere il tempo in casa giocando in multiplayer ai propri titoli preferiti, come Fortnite e Call of Duty, che ha recentemente ricevuto la modalità Battle Royale COD Warzone.

La notizia ha fatto velocemente il giro del mondo in virtù della crescente preoccupazione a livello internazionale per il diffondersi del virus COVID-19 e delle possibili iniziative governative che, similarmente a quelle attuate dall'Italia, potrebbero essere prese anche da altri Paesi per fermare i contagi da Coronavirus.

I giornalisti di Bloomberg.com hanno riportato le dichiarazioni condivise dall'amministratore delegato di Telecom Italia, Luigi Gubitosi, che ha affermato come "abbiamo registrato un aumento di oltre il 70% del traffico Internet sulla nostra rete fissa, con un grande contributo da videogiochi online come Fortnite".

In un successivo messaggio condiviso via email, l'azienda ha spiegato che "la rete di Telecom Italia funziona perfettamente e con volumi più elevati rispetto ai giorni precedenti. I problemi segnalati hanno interessato solo alcune applicazioni e Internet a causa di un guasto della rete internazionale".