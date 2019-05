La Grande Alleanza 3 su Switch:le ragioni della scelta spiegate da Marvel Games e Nintendo

Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero è stato presentato con un primo trailer in occasione dei The Game Awards 2018: il ritorno del franchise e la sua esclusività per Nintendo Switch hanno sorpreso buona parte della community videoludica.

A spiegate le ragioni di questa scelta, sono recentemente intervenute in prima persona Marvel Games e Nintendo, tramite le parole di due personalità d'eccezione. Nel corso di un coverage dedicato al gioco, Game Informer ha avuto modo di dialogare con Bill Trinen, della grande N, e Mike Jones, vice presidente e produttore esecutivo di Marvel Games. Entrambi hanno offerto interessati commenti in merito alla scelta di riportare alla luce la saga proprio su Nintendo Switch.



A questo proposito, Jones ha dichiarato: "Abbiamo grande rispetto per questo franchise. Sapevamo che era molto importante per parecchie persone. Ma sapevamo anche che dopo dieci anni privi di un nuovo capitolo, non sarebbe stato sufficiente realizzare semplicemente un sequel. Questo è prevedibile, e noi avevamo bisogno di qualcosa di inaspettato. Quindi, nel corso degli ultimi anni, siamo stati alla ricerca di cosa questo potesse essere. E poi un giorno abbiamo trovato la nostra risposta". Il vice presidente di Marvel Games sottolinea infatti che, una volta compreso la natura di Nintendo Switch, è apparso chiaro al team che la console sarebbe stato il prossimo passo per La Grande Alleanza. Da parte sua, Trinen ha confermato che entrambe le parti avevano interesse nel ritorno della saga videoludica ed ha evidenziato come il contenuto Marvel risultasse perfetto per la console ibrida, in virtù del focus multiplayer e della versatilità della piattaforma.



Sulle pagine di Everyeye potete trovare alcune informazioni relative a trama e multiplayer in Marvel La grande Alleanza 3. La data di uscita di La Grande Alleanza 3 è stata recentemente confermata da Nintendo.