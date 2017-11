Alliance rivela il nuovo roster di Dota 2 formato da Loda

L'organizzazione ha spiegato come dopo la separazione dai membri della vecchia formazione avesse affidato il compito di trovare nuovi membri per la squadra a Jonathan "" Berg, con l'obiettivo di reclutare elementi che possano ricostruire il legame per cui il vecchio roster era famoso e rappresentare degnamente ladegli

Oltre al capitano Loda i giocatori che che comporranno la squadra saranno Michael "Micke" Vu, Aydin "iNSaNia" Sarkohi, Tommy "Taiga" Le e Samuel "Boxi" Svahn. Ai fan che hanno seguito le qualificazioni per i WESG 2017 alcuni di questi nomi suoneranno famigliari, infatti sia Micke che iNSaNia hanno rappresentato la Svezia insieme a Loda.

Loda ha rilasciato la seguente dichiarazione a theScore esports "Stavo osservando Micke già da diverso tempo, dal 2016 circa. Per cui la decisione di contattare sia lui che Insania, che ha una grande fama sin dai tempi di Heroes of Newerth, non è stata campata per aria".

Taiga, che in precedenza era conosciuto come ST_ST, occuperà la posizione di support. In precedenza aveva fatto parte degli SFTe-sports.

Boxi, che giocherà offlane, si era unito a Taiga nel maggio di quest'anno quando insieme avevano giocato nel gruppo chiamato Disco Inferno. Loda ha dichiarato di considerarlo un prospetto molto interessante.

"Boxi è un giocatore in cui credo molto e non solo l'unico a dire che avrà un futuro da star"

"Ci stiamo allenando insieme da circa un mese e in questo primo periodo ho sentito crescere la fiducia che nutro per questo gruppo sempre di più. Il mio obiettivo era trovari giocatori che volessero migliorarsi e che fossero pronti a costruire qualcosa di nuovo. Ho questa sensazione famigliare di far parte di una squadra outsider che presto sarà pronta a mostrare ai team più forti di cosa siamo capaci"



L'annuncio ha inoltre fatto sapere che gli obiettivi sono i qualifier per il minor e per il major del prossimo anno, anche se la squadra dovrà attendere qualche tempo prima di poter inziare ad allenarsi a pieno regime "Aspetteremo che Micke recuperi dall'operazione alla mano a cui si sottoporrà a breve, ma una volta che tornerà a disposizione e si unirà a noi in gennaio faremo un bootcamp per concentrarci al massimo e prepararci alle sfide che ci aspettano" ha fatto sapere il capitano Loda.