Svilupparty 2018: ecco Bravesqueak, un RPG ambientato in un micro-mondo fantasy

Tra i tanti titoli che saranno presenti allo Svilupparty 2018 di Bologna, ci sarà anche Bravesqueak, un RPG ambientato in un micro-mondo fantasy con protagonisti delle buffe creaturine simili a dei topolini umanoidi.

Il giocatore è chiamato a controllare una squadra composta da un massimo di tre personaggi in combattimenti a turni contro gli insoliti i nemici e gli enormi e minacciosi boss che popolano quelle terre. Le vicende si svolgono in un mondo di solito ignorato in quanto piccolo e innocuo, che diventa invece fantastico, misterioso e pericoloso, ma in maniera buffa e divertente. In Bravesqueak è possibile esplorare le mappe con una visuale a 3/4. Gli incontri con i nemici sono casuali e al giocatore viene fornita piena libertà nello sviluppo dei personaggi e delle loro abilità.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà il 18, 19 e 20 maggio a Bologna. Si tratta di un evento nato nel 2010 e promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna per celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.