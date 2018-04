Allo Svilupparty 2018 ci sarà anche Give Me a Hand, un roguelike 2D con visuale dall'alto

Il team di sviluppo Vsquartet ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 di Bologna con Give Me a Hand, un interessante roguelike 2D con visuale dall'alto.

In Give Me a Hand i giocatori possono controllare tre differenti personaggi con caratteristiche uniche e sperimentare molteplici combinazioni di armi da equipaggiare contemporaneamente. Le armi stesse svolgono anche il ruolo di moneta o materiali utili per ottenere strumenti più potenti e nuove tecniche speciali. Il titolo è caratterizzato da elementi fantasy e da un pizzico di sci-fi.

Il team Vsquartet è composto da due sviluppatori della provincia di Bari, un grafico e un programmatore, in attività da circa un anno e mezzo. I due hanno appena terminato i lavori sulla demo di Give me a Hand. Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento, nato nel 2010, si pone l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani ed è promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e dall'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.