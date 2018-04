Allo Svilupparty 2018 ci sarà anche GRAL, gioco di corse ad ambientazione Sci-fi

La software house italiana Three Souls Interactive sarà presente allo Svilupparty 2018 con GRAL, un gioco di corse ad ambientazione Sci-fi che si rifà ad alcuni classici del genere usciti negli anni '90, come POD, Megara e DethKarz.

In un immaginario futuro remoto nasce un campionato intergalattico nel quale ogni pianeta viene rappresentato da una vettura su ruote. GRAL, infatti, è l'acronimo di Galaxies Racing Automobile League. I piloti hanno a loro disposizione un vasto arsenali di armi utilizzabili per eliminare gli avversari e aiutare i propri compagni di squadra. Potete farvi un'idea sul titolo guardando il trailer in apertura di notizia, mentre sul sito ufficiale trovate numerosi dettagli, come i pianeti su cui sarà possibile gareggiare - 5 al momento, ovvero Terra, Moissan, Air, Ice e Zulfur - e i veicoli inclusi.

La Three Souls Interactive è una casa di sviluppo italiana fondata nel luglio 2016, che mira a creare videogiochi innovativi e ad aiutare le aziende e le organizzazioni a migliorare la propria immagine, unendo le tradizionali pratiche di marketing con le nuove tecnologie e software emergenti.

Per quanto riguardo lo Svilupparty 2018, vi ricordiamo che si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento sarà promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. Il suo obiettivo è quello di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani.