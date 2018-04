Allo Svilupparty 2018 ci sarà anche Rogue Quest, un'avventura grafica vecchio stile

Allo Svilupparty 2018 ci sarà anche il team Expera Game Studio, che per l'occasione mostrerà Rogue Quest: The Vault of the Lost Tyrant, un’avventura grafica vecchio stile in pixel art già pubblicata su Steam il 25 Ottobre 2017.

La protagonista è Cassandra Nech, un'avventuriera della rinomata Rogue Guild, alla ricerca del tesoro del Tiranno dei Mari che giace nelle profondità marine. Non è l'unica alla sua ricerca, e le antiche sale del tiranno sono piene di pericoli.

Rogue Quest: The Vault of the Last Tyrant è un progetto pilota realizzato per testare il nuovo framework di sviluppo e per provare a portare la serie Rogue Quest (molto acclamata su Kongregate) anche su Steam. Ha una durata di circa 90 minuti, perfetta quindi per essere mostrata in showcase dato che un giocatore interessato potrebbe anche completare tutto il gioco.

Il titolo è in vendita su Steam al prezzo di 3,99 euro. Potete farvi un'idea al riguardo guardando i due trailer allegati a questa notizia. Vi ricordiamo, infine, che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.