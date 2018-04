Allo Svilupparty 2018 spazio anche ai più piccoli con Noah's Ark Animalibrium

Lo studio Lola Slug ha annunciato che sarà presente allo Svilupparty 2018 con Noah’s Ark Animalibrium, un'app studiata per essere usata da bambini al di sotto dei 6 anni.

Ispirata ai giocattoli educativi in legno, sviluppa la coordinazione occhi-dita, la curiosità e la concentrazione. Può essere giocata da una o più manine contemporaneamente ed è volutamente non competitiva. Lo spunto del gioco è semplicissimo: i bambini sono chiamati ad aiutare gli animali a salire sulla barca, trovare il giusto equilibrio e navigare con loro verso il sole, o anche giocare in tutta libertà, anche in gruppo,, senza alcuno schema predefinito.

Noah’s Ark Animalibrium si rivolge ad un pubblico dai 3 ai 5 anni, un target semplice solo in apparenza, con capacità cognitive particolari e in continua evoluzione. Ha richiesto numerose osservazioni dal vero e scelte etiche molto rigorose. Il risultato è uno stile di gioco puro e libero, come quello della nostra infanzia.

Vi ricordiamo che lo Svilupparty 2018 ha l'obiettivo di celebrare il lavoro degli sviluppatori italiani e si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Bologna. L'evento sarà promosso da IPID (Italian Party of Indie Developers) e Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna.