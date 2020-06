Almighty Kill your Gods: gameplay trailer in 4K dedicato per il nuovo action RPG

Tra le "World Premiere" del Guerrilla Collective, nuovo evento dedicato ai videogiochi, abbiamo assistito ad un gameplay trailer di Almighty: Kill your Gods.

Come potete vedere nel filmato a risoluzione 4K, questo action RPG ci metterà nei panni di un guerriero in grado di sfruttare dei poteri antichi, grazie ai quali è possibile volare, trasformarsi e scatenare una forza inaudita. Grazie a queste abilità, sarà possibile affrontare pericolose creature di varia natura e dimensione, così da accumulare pezzi d'equipaggiamento sempre più rari e diventare sempre più forti. L'intera avventura sarà inoltre giocabile in modalità cooperativa online, attraverso la quale gli utenti potranno visitare la base dei propri amici. Ogni giocatore avrà infatti la possibilità di creare e personalizzare un campo base dove potersi organizzare per la successiva spedizione.

Il gioco è in arrivo prossimamente su PC e console, sebbene non sia stata accennata la possibilità del suo debutto sulle piattaforme di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Al momento è possibile inoltre aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri su Steam, dove la pagina ufficiale e già attiva e permette di dare un'occhiata a trailer e screenshot.