Alone in the Dark: andiamo alla scoperta del reboot dello storico survival horror

Se avete seguito lo showcase di THQ Nordic avrete sicuramente notato la presenza, anticipata dai leak di questa mattina, del reboot di Alone in the Dark, la storica serie horror degli anni '90 che torna dopo un paio di esperimenti falliti.

Il nuovo capitolo pubblicato da THQ Nordic e mostrato al Summer Showcase non si pone come un seguito diretto, poiché punta ad essere una sorta di reinterpretazione del primo capitolo. Oltre ad Edward Carnby, che torna con un aspetto diverso (e senza il suo caratteristico baffo rosso), nel gioco troveremo anche Emily Hartwood, che in questo caso non sarà un personaggio selezionabile all'inizio dell'avventura: i due protagonisti esploreranno uno spettrale manicomio insieme e proveranno a svelare il mistero dietro la scomparsa dello zio della giovane donna. Al momento non è chiaro se il gioco proporrà altri aspetti noti ai fan della trilogia, ma la presenza di Grace Saunders (co-protagonista di Alone in the Dark 2 e dello spin-off Jack in the Dark) nei primi istanti del trailer lascia presagire il ritorno di ulteriori personaggi legati ai vecchi capitoli.

