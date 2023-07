Alone in the Dark avrà seguiti? Piani a lungo termine per l'iconica serie horror

Un poco alla volta cresce la curiosità nei confronti del nuovo Alone in the Dark, reboot della serie pronto ad esordire sul mercato il prossimo 25 ottobre in versione PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ed oltre ad aver rivelato quanto dura Alone in the Dark, gli autori parlano anche dei piani a lungo termine per il brand.

Nel corso di un'intervista con Gaming Bolt, il producer THQ Nordic si è detto pronto ad impegnarsi sul brand a lungo termine, manifestando l'intenzione di voler sperimentare nuove strade per eventuali futuri episodi. Tutto però dipende da quanto sarà grande il successo del prossimo Alone in the Dark non appena farà il suo debutto in autunno.

"Ci emoziona molto l'idea di riportare in vita Alone in the Dark con l'attenzione che il franchise merita e di vedere cosa ne penseranno i fan dei nostri sforzi. Siamo pronti ad impegnarci con il franchis sul lungo periodo e ci renderebbe felici esplorarlo ulteriormente se la risposta del pubblico continuerà ad essere positiva come è stata finora", dichiara Andreas Schmiedecker, associate producer di THQ Nordic. Dopo circa un decennio di assenza, quindi, Alone in the Dark potrebbe tornare ad essere una concreta realtà del panorama videoludico se il reboot otterrà un successo quanto basta per continuare ad investirci con convinzione.

Del resto, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale su Alone in the Dark, siamo davanti al padre di tutti i survival horror, dunque un suo ritorno in pianta stabile potrebbe essere fonte di grande entusiasmo per i fan di lunga data così come per i neofiti.