Alone in the Dark, brutte notizie: l'avventura horror subisce l'ennesimo rinvio

A distanza di pochi mesi dall'annuncio del rinvio di Alone in the Dark a inizio 2024, Pisces Interactive e THQ Nordic si riaffacciano sui social per ufficializzare l'ennesimo posticipo dell'avventura a tinte oscure che sancirà il ritorno della storica serie survival horror su PC e console.

"Con la data di uscita inizialmente prevista per gennaio 2024, il periodo natalizio sarebbe stato pieno di stress e tutt'altro che allegro per gli sviluppatori", è il messaggio condiviso da THQ Nordic nel confermare lo slittamento di Alone in the Dark e motivarne la decisione sottolineando la necessità di garantire il benessere del team di Pieces Interactive.

Nel ribadire il concetto, il publisher europeo sottolinea che "il benessere degli sviluppatori è una priorità assoluta. THQ Nordice Pieces Interactive vogliono inoltre garantire che il gioco superi le aspettative della community, in particolare con le performance di David e Joedie nei ruoli dei protagonisti principali".

In ragione del tempo supplementare concordato tra THQ Nordic e Pieces Interactive per consentire agli sviluppatori di trascorrere in tranquillità le vacanze di fine anno per poi riprendere il lavoro e 'superare le aspettative dei fan', il lancio di Alone in the Dark si farà attendere fino al 20 marzo del 2024, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra anteprima di Alone in the Dark, il ritorno del padre di tutti i survival horror.