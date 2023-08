Alone in the Dark, la Collector's Edition è da paura: prezzo e contenuti

Come anticipato dai teaser a tema Alone in the Dark pubblicati di recente da THQ Nordic, quest'oggi è stata ufficialmente prestata la Collector's Edition dedicata al survival horror.

Con il ritorno della celebre serie videoludica sempre più prossimo, il publisher ha alzato il sipario sulla ricca edizione da collezione pensata per il reboot di Alone in the Dark. Introdotta con il trailer che potete trovare in apertura a questa news, la Collector's Edition includerà una vasta selezione di gadget a tema, oltre al gioco sviluppato da Pieces Interactive. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei contenuti proposti:

Statuetta del Dark Man , alta 26 cm;

, alta 26 cm; Miniatura di Ostadte , alta 10 cm;

, alta 10 cm; Set di sticker da muro "Derceto 1930";

Cartello da porta "Do not disturb";

Steelbook "Glow Alone in the Dark";

"Glow Alone in the Dark"; Collector's Edition DLC , comprensivo di: Derceto 1992 Costume Pack, Director's Commentary Mode e Vintage Horror Filter Pack;

, comprensivo di: Derceto 1992 Costume Pack, Director's Commentary Mode e Vintage Horror Filter Pack; Alone in the Dark in edizione standard;

Prodotta in sole cinquemila unità, la Collector's Edition di Alone in the Dark è già disponibile per il pre-ordine, al prezzo di listino di 199,99 euro. La data di lancio dell'edizione speciale coinciderà con il day one del survival horror, in programma per il 25 ottobre 2023. Per maggiori dettagli sul reboot, vi ricordiamo che l'anteprima di Alone in the Dark è a vostra disposizione.