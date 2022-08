Alone in the Dark terrorizza tutti alla Gamescom: abbiamo giocato con la demo

A distanza di qualche settimana dall'inatteso ritorno, il reboot di Alone in the Dark è tornato a farsi vedere (e a giocare) in occasione della Gamescom 2022. All'evento tedesco, infatti, il titolo horror è presente con un playable teaser creato appositamente come capitolo introduttivo.

Tale versione dimostrativa svolge, in un certo senso, il medesimo ruolo che Jack in the Dark ebbe nel lontano 1992 per Alone in the Dark 2. Non a caso la protagonista della demo è la stessa della mini-avventura ambientata in un negozio di giocattoli, ovvero la piccola Grace Saunders. Il personaggio del secondo capitolo della serie è infatti l'unico che può essere controllato nel corso del playable teaser, episodio durante il quale il giocatore può esplorare parte della villa con l'obiettivo di spedire la lettera a Emily Hartwood, la quale darà il via all'avventura che avr come protagonista anche Edward Carnby. Per chi non lo sapesse, il gioco è una sorta di reinterpretazione del primo capitolo di Alone in the Dark e, proprio per questo motivo, troviamo anche la presenza di Grace, la quale non fa parte della trama del gioco originale.

Se volete saperne di più sul nostro primo contatto col gioco, vi rimandiamo al provato di Alone in the Dark a cura di Giuseppe Carrabba. In alternativa, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo pubblicato poco fa sul canale YouTube ufficiale di Everyeye.