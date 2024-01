Alone in the Dark: Emily esplora Villa Derceto nel nuovo video gameplay

Sullo sfondo della mostruosa clip natalizia di Alone in the Dark, i ragazzi di Pieces Interactive ci reimmergono nelle atmosfere a tinte oscure del prossimo survival horror di THQ Nordic per mostrarci un nuovo video gameplay con protagonista Emily.

Il nuovo filmato dimostrativo condiviso da Game Informer descrive le attività che avremo modo di svolgere esplorando il circondario e i locali di Villa Derceto, la magione che Emily Hartwood (e non con lei) dovrà visitare insieme all'investigatore privato Edward Carnby per ricongiungersi con suo zio.

Tra dialoghi con i PNG, fughe rocambolesche e frenetici combattimenti, l'impasto ludico promessoci dal team di Pieces Interactive punta a restituirci a schermo un'esperienza ancora più immersiva e viscerale, una reinterpretazione moderna del cult anni '90 affidata alle cure di Mikael Hedberg, l'autore di Amnesia e SOMA, che pesca a piene mani dai videogiochi di genere più affermati.

Il lancio di Alone in the Dark è previsto per il 20 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sul lavoro svolto dagli sviluppatori di Magicka 2 per riportare in auge l'IP che ha dato origine al fenomeno videoludico dei survival horror, vi lasciamo alla nostra anteprima di Alone in the Dark.