Alone in the Dark esce a ottobre: demo prologo gratis disponibile, link per il download

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la data di uscita di Alone in the Dark, disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC dal 25 ottobre 2023 al prezzo di 59.99 euro. Una demo prologo gratis è disponibile ora per il download su tutte le piattaforme.

La demo permette di scoprire le atmosfere di questo reboot della storica saga e di avere un piccolo assaggio della storia senza spoiler sulla trama, con l'obiettivo di introdurre i nuovi giocatori al mondo di Alone in the Dark.

Alone in the Dark download gratis demo

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che i due protagonisti Emily Harwood e Edward Carnby sono interpretati da Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow), entrambi gli attori hanno prestato volto, voce e fisico ai due personaggi.

Alone in the Dark si presenta come un reboot della serie nata nel 1992 e che ha di fatto dato il via al genere dei survival horror in occidente, influenzando anche produzioni successive come Resident Evil. Con questo reboot, THQ Nordic vuole rilanciare l'orrore di Alone in the Dark dando vita ad una nuova serie.