Alone in the Dark: la follia di Derceto raccontata nel nuovo video diario

Al dietro le quinte di Alone in the Dark con Jodie Comer e David Harbour va ad aggiungersi un nuovo filmato di approfondimento pubblicato da THQ Nordic e Pieces Interactive per aprire una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Villa Derceto.

Il nuovo video diario datoci in pasto dai ragazzi di Pieces Interactive ci immerge nelle atmosfere di Alone in the Dark per farci familiarizzare con alcuni dei personaggi con cui interagiremo esplorando la magione di Derceto insieme a Emily e all'investigatore privato Edward Carnby.

Come sottolineato in questi mesi dalla software house svedese, la reinterpretazione moderna del cult anni '90 alternerà i combattimenti alle attività investigative per tratteggiare i contorni di un'esperienza ludica e narrativa piena di colpi di scena, tra enigmi da dipanare e spaventosi abomini da fronteggiare. Il tutto, intrecciato alle missioni della campagna principale e delle attività secondarie di un canovaccio narrativo tessuto da Mikael Hedberg, l'autore di Amnesia e SOMA.



Alone in the Dark sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Alone in the Dark, il ritorno del padre di tutti i survival horror.